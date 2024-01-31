Церемония передачи символа "Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года" состоялась в пакгаузах на Стрелке Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

В культурном центре "Пакгаузы" на Стрелке 2 февраля состоялась официальная передача Нижнему Новгороду символа "Культурная столица 2024 года". Столица Приволжья получила это почетное звание по итогам первого федерального конкурса среди городов России.

Приветствие участникам торжественной церемонии направил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, он поздравил жителей Нижнего Новгорода со знаменательным событием.

"Звание культурной столицы – это не просто почетный знак или информационный повод, это результат соревнования большого количества инициативных команд, признание экспертным сообществом роли города и региона для развития культуры и творческих индустрий всей России. В 2022 году Нижний Новгород был признан самой креативной территорией, в 2023 году получил статус "Молодежной столицы России". Звание "Культурная столица года" – важное и совершенно заслуженное достижение в этом ряду", – отмечается в сообщении.

Почетным гостем церемонии стал председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист Российской Федерации Владимир Машков.

"От всей души хочу поздравить вас с приобретением такого невероятно высокого статуса – "Культурной столицы" нашей великой многонациональной Родины. Я уверен, что это звание даст и вам возможность развиваться интенсивно и полно. Внимание к человеку, месту, где мы живем, - это и есть любовь. И я уверен, в Нижний Новгород будут приезжать люди со всей страны, которые будут радоваться и восхищаться этим замечательным городом", – приветствовал гостей церемонии Владимир Машков.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, почетный статус позволит Нижнему Новгороду на новом уровне развивать различные культурные проекты, прежде всего, связанные с патриотизмом, со служением Родине.

"Мы в серьезной конкурентной борьбе выиграли титул "Культурной столицы", и это огромная ответственность. Безусловно, Нижний Новгород справится с ней. Но я хотел бы сделать акцент на ключевом направлении - воспитании патриотизма. Любовь к своей Родине, к людям, окружающим нас, поддержка бойцов на передовой и их близких здесь, в тылу, а еще обязательно - серьезная работа на культурном фронте - это важные смыслы, которые должны преобладать в нашей культуре. И статус «Культурной столицы года» позволит нам сосредоточить на этом все силы", - сказал Глеб Никитин.

Символ "Культурная столица 2024 года" главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву вручил депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета федерального конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков.

"В 2024 году впервые статус "Культурная столица" на федеральном уровне будет носить один из российских городов, завоевавший этот титул в сильнейшей борьбе и сложнейшем конкурентном испытании. Символично, что первой "Культурной столицей года" стал именно Нижний Новгород – один из древнейших и красивейших городов нашей страны с богатой историей и прекрасным будущим", – подчеркнул Николай Новичков.

"За последние годы Нижний Новгород завоевал множество различных наград в области туризма, искусства и культуры. Это показатель работы всего нашего культурного сообщества. Нижний был и "Новогодней столицей", и "Библиотечной столицей", а в 2023 году наш город удостоился звания "Молодежной столицы". Получить статус "Культурной столицы" - это особо почетно, потому что культура, на мой взгляд, - не только про музыку, литературу, театр, кинематограф, изобразительное искусство, это про состояние общества в первую очередь. И я уверен, что Нижний Новгород как продолжатель великих культурных традиций наших предков-нижегородцев по праву сейчас получает этот титул", – сказал глава города Юрий Шалабаев.

Он добавил, что в 2006 году Нижний Новгород уже был в статусе "культурной столицы", но только в масштабах Приволжского федерального округа.

В 2024 году в Нижнем Новгороде запланированы мероприятия федерального, межрегионального и регионального уровней по различным направлениям. Так, одним из первых крупных событий в рамках программы "Культурная столица года" станет Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS, который в этом году пройдет с 27 апреля по 1 мая.

"Для нас это очень ответственно — быть первой "Культурной столицей года". Мы уже были первой "Молодежной столицей" России и задали высокую планку. Здесь также постараемся, подготовили порядка 150 мероприятий в рамках нового титула. Нижегородцев и гостей города ожидают новые выставочные проекты, театральные премьеры, фестивали и другие события", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Гостями торжественной церемонии стали участники делегации из Грозного, которому передадут статус "Культурной столицы" в 2025 году, депутаты Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по труду, социальной политике и здравоохранению, деятели культуры и искусства, представители учреждений культуры Нижегородской области, а также креативных индустрий.

После официальной передачи символа "Культурной столицы 2024 года" состоялась концертная программа. Впервые с 1878 года в пакгаузах прозвучала оригинальная, первая редакция Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского в исполнении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского государственного театра оперы и балета имени А.С. Пушкина под управлением главного дирижера Дмитрия Синьковского. Солистка - лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская (фортепиано). В праздничной программе также приняли участие солисты Нижегородской оперы Екатерина Ясинская, Яна Дьякова, Владислав Бирюков, певица Майя Балашова и Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова под руководством главного дирижера Бориса Схиртладзе.

СПРАВКА:

Конкурс "Культурная столица года" впервые прошел в 2023 году. Инициатор проекта – Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

28 сентября 2023 года Нижний Новгород одержал победу по итогам первого федерального конкурса и стал обладателем почетного звания в 2024 году. В финале проекта также боролись Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный.

Эксперты оценивали заявки по таким критериям, как историко-культурное наследие, уровень развития архивов, театров и музеев, городская среда и урбанистика, инновации и креативные индустрии, туризм, образование и просвещение, экология и др.

В рамках конкурса столица Приволжья победила также и в народном онлайн-голосовании, организованном на ресурсе издания «Аргументы и факты», набрав более 189 000 голосов.