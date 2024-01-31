Уборка снега в Нижнем Новгороде продолжится в ночь на 6 февраля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уборка снега после прошедших снегопадов в Нижнем Новгороде будет продолжена в ночь на 6 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Андрей Житников, с воскресенья дорожники работают в цикличном режиме.

В ночь на 6 февраля запланированы работы по уборке и вывозу снега с 40 улиц города, отметил он.

Работы по вывозу снега в ночь 6 февраля будут проводиться по следующим адресам: улицы Почаинская. Алексеевская, Студеная, пер. Холодный, Фрунзе, Звездинка, пл. Горького, Широкая, Новая, Зеленский съезд, Лыковая Дамба (Нижегородский район); улицы Чкалова, Октябрьской революции, Бетанкура, ост. Есенина, Мещерский бульвар, Карла Макса, Комсомольское шоссе (Канавинский район); улицы Тимирязева, Невзоровых, Ошарская, Генкиной, внутриквартальные проезды: ул.Бекетова, Рыбинская, Агрономическая, Щелоковский хутор (Советский район); ЖК "Окский берег" (Приокский район); пл. Буревестника, улицы Коминтерна, Энгельса, въезд-выезд Юбилейный бульвар, Баррикад, Дубравная, Ужгородская, Землячки, Ясная, Кима. (Сормовский район).

Ранее глава города Юрий Шалабаев дал поручение дорожникам и коммунальщикам сосредоточить силы на уборке внутриквартальных проездов и дворов Нижнего Новгорода.

Напомним, что более 60 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные.