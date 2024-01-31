Улицу Яблоневую в Нижнем Новгороде частично перекроют до марта

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Улицу Яблоневую в Нижегородском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли до 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение действует на участке улицы Яблоневой от дома №1 до дома №8.
"Объезд организован по прилегающим участкам улиц и дорог", - пояснили в ведомстве.
Специалисты дептранса рекомендуют владельцам автомобилей заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Причины ограничения движения на улице не указываются.
Напомним, улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля.
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