Кванториум построят на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде к 2025 году

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Горьковская железная дорога получила разрешение на строительство узкопрофильного технопарка "Кванториум" на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Документ выдан министерством строительства Нижегородской области. Технопарк "Кванториум" будет первым в границах магистрали.
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что строительство нового здания ведется на станции "Родина" Детской железной дороги.
"Здесь появятся учебные классы с самым новым оборудованием, лаборатории и спортивный зал. Уверен, что строительство "Кванториума" поможет школьникам углубиться в особенности железнодорожной тематики", - рассказал Дорофеевский.
Строительство "Кванториума" планируется завершить к концу 2025 года.
Напомним, ГДЖ ведет разработку проекта железнодорожной линии для электричек от станции Мыза до Кстово с транспортно-пересадочным узлом.
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