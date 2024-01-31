Профессор ННГУ Сусанна Гордлеева удостоена премии президента РФ Общество

Фото: из личного архива С.Ю. Гордлеевой.

Профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева вошла в число лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.

Награда присуждена за создание уникальных моделей нейросистем для перспективных технологий нейроморфного искусственного интеллекта.

В результате была создана принципиально новая модель нейроморфного искусственного интеллекта с производительностью, превосходящей мировые аналоги.

"Такие системы могут применяться в интересах высокотехнологичных предприятий IТ и медицинской сферы для обработки медицинских данных, классификации информации и построения виртуальных моделей нервной системы",- подчеркнула Гордлеева.

СПРАВКА:

Сусанна Гордлеева в 2010 году окончила радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности "Фундаментальная радиофизика". В 2022 году защитила докторскую диссертацию по специальности "Биофизика" на тему "Биофизические модели взаимодействия нейронных и астроцитарных сетей". С 2022 года по настоящее время - профессор на кафедре нейротехнологий ИББМ ННГУ и завлабораторией нейродинамики и когнитивных технологий НИИ нейронаук вуза.

Напомним, ученые из ННГУ увеличили мощность ИИ с помощью цифровых астроцитов.