Приём заявлений для участия в ДЭГ
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2024 18:55  [150] Новая пожарная часть открылась в поселке Фанерное Семеновского района
07 февраля 2024 18:24  [148] Два новых детсада откроются в Арзамасском районе в марте 2024 года
07 февраля 2024 18:11  [173] Участники движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставили партию гуманитарной помощи в зону СВО
07 февраля 2024 17:57  [163] Юные нижегородцы смогут присоединиться к бесплатным кинологическим занятиям
07 февраля 2024 17:39  [170] Голосование за объекты ФКГС стартует в Нижегородской области 15 марта
07 февраля 2024 17:32  [162] Мэрия Нижнего Новгорода ищет подрядчиков для благоустройства шести территорий
07 февраля 2024 17:16  [168] Лучших социальных участковых наградили в Нижнем Новгороде
07 февраля 2024 17:05  [187] Развитие корпоративного волонтерства запланировано в Нижегородской области
07 февраля 2024 16:40  [173] Девять случаев заражения корью зарегистрировано в Нижегородской области
07 февраля 2024 16:33  [171] Эндоскопический кабинет поликлиники Бутурлинской ЦРБ оснастили новым медоборудованием
Общество

Маршруты трех нижегородских автобусов сократят из-за "Лыжни России" 10 февраля

07 февраля 2024 15:52  [183] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршруты трех автобусов сократят в поселке Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода из-за проведения Всероссийского соревнования "Лыжня России-2024" 10 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, в связи с этим автобусы А-1, А-15 и № 371 будут курсировать только до остановки "Улица Гагарина".

"В направлении деревни Ольгино автобусы будут следовать по улицам Нижегородской и Магистральной", - пояснила Чернышова.

Кроме того, с 7:00 до 16 :00 10 февраля будет временно прекращено движение транспорта в поселке Новинки по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома №18, а также по улице Новой напротив дома №202.

Объезд зоны проведения массового мероприятия организуют по прилегающим улицам.

Напомним, Всероссийская массовая гонка "Лыжня России – 2024" пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля. В программе будет традиционный массовый старт на 5 км и 10км, а также корпоративный забег ГТО на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Дороги
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2023 10:28  [765] Нижегородская область признана лучшим регионом по развитию корпоративного спорта
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph