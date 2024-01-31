Маршруты трех нижегородских автобусов сократят из-за "Лыжни России" 10 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршруты трех автобусов сократят в поселке Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода из-за проведения Всероссийского соревнования "Лыжня России-2024" 10 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, в связи с этим автобусы А-1, А-15 и № 371 будут курсировать только до остановки "Улица Гагарина".

"В направлении деревни Ольгино автобусы будут следовать по улицам Нижегородской и Магистральной", - пояснила Чернышова.

Кроме того, с 7:00 до 16 :00 10 февраля будет временно прекращено движение транспорта в поселке Новинки по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома №18, а также по улице Новой напротив дома №202.

Объезд зоны проведения массового мероприятия организуют по прилегающим улицам.

Напомним, Всероссийская массовая гонка "Лыжня России – 2024" пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля. В программе будет традиционный массовый старт на 5 км и 10км, а также корпоративный забег ГТО на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км.