Мэрия Нижнего Новгорода ищет подрядчиков для благоустройства шести территорий Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрация Нижнего Новгорода ищет подрядчиков для благоустройства шести общественных пространств в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Конкурсы по выбору подрядчиков стартовали для благоустройства Касьяновского оврага, сквера Николая Жаркова, сквера на улице Суворова в ЖК "Окский берег", территории вдоль Мещерского бульвара, а также двух общественных пространств у домов №№5 и 14 по улице Кировской.

Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, в ближайшее время начнутся аукционы по определению подрядчика для благоустройства сквера им. Героя Рябцева и сквера в границах домов №№7 корпусов 1, 8, 9, 10 по улице Богородского.

Благоустройство этих общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", планируется начать весной.

Напомним, территорию вдоль Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде благоустроят за 160 млн рублей до середины июля.