АТИ Нижнего Новгорода возбудила 1039 производств за плохую уборку снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода возбудила 1039 производств за плохую уборку снега во дворах. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации.

Так, специалисты инспекции проверили территорию по улице Василия Иванова. В ходе проверки были выявлены неочищенные дороги, тротуары и входные группы.

Как отмечают специалисты АТИ и местные жители, для очистки этой территории ДУКу необходимо использовать механизированную очистку и привлекать дополнительную снегоуборочную технику.

Замначальника управления Оксана Широкова подчеркнула, что в первую очередь во дворах должны очищаться пешеходные тротуары и входные группы.

За некачественную уборку снега домоуправляющей компании или ТСЖ выписывается штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении - от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, 5 февраля нижегородские коммунальщики по поручению главы города Юрия Шалабаева приступили к уборке от снега дворовых территорий и внутриквартальных проездов.