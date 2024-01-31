Парковку ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта

Парковку ограничат на улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта
Фото:
Парковку частично ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение коснется участка от улицы Юбилейной до улицы Западной.
"Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта со стороны площади Советской в направлении жилого района Кузнечиха", - отметили в дептрансе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения, парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+