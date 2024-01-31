Парковку ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта Общество

Парковку ограничат на улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парковку частично ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение коснется участка от улицы Юбилейной до улицы Западной.

"Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта со стороны площади Советской в направлении жилого района Кузнечиха", - отметили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения, парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля.