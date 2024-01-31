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Общество

Парковку ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта

08 февраля 2024 18:02  [191] Общество
Парковку ограничат на улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта

Парковку ограничат на улице Ванеева в Нижнем Новгороде с марта

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парковку частично ограничат на участке улице Ванеева в Нижнем Новгороде с 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение коснется участка от улицы Юбилейной до улицы Западной.

"Изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта со стороны площади Советской в направлении жилого района Кузнечиха", - отметили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения, парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля.

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Теги:
Дороги Парковка
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