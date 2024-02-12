Парковку ограничат на улице 2-й Оранжерейной в Нижнем Новгороде из-за строительства дома

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Парковку ограничат на улице 2-й Оранжерейной в Советском районе Нижнего Новгорода из-за строительства многоквартирного дома с 5 марта. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Временные изменение в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, в том числе грузового.
"Автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, будут перемещены на охраняемую стоянку", – отметили в департаменте.
Владельцам транспортных средств рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде перекроют на пять месяцев с 1 марта.
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