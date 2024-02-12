Парковку ограничат на улице 2-й Оранжерейной в Нижнем Новгороде из-за строительства дома Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парковку ограничат на улице 2-й Оранжерейной в Советском районе Нижнего Новгорода из-за строительства многоквартирного дома с 5 марта. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Временные изменение в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, в том числе грузового.

"Автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, будут перемещены на охраняемую стоянку", – отметили в департаменте.

Владельцам транспортных средств рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде перекроют на пять месяцев с 1 марта.