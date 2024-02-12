Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2024 17:57  [102] Около 26 км дороги Красные Баки – Варнавино отремонтируют в 2024 году
15 февраля 2024 16:56  [139] Власти расторгли контракт на проектирование поликлиники в Новой Кузнечихе
15 февраля 2024 15:19  [145] Нижегородская телебашня запускает тематическую подсветку к предстоящим выборам президента России
15 февраля 2024 14:35  [219] Орден Мужества вручили семье героя-нижегородца Сергея Карпова в Ленинском районе
15 февраля 2024 13:54  [205] Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы
15 февраля 2024 12:56  [187] Более 90 млн россиян прошли диспансеризацию в 2023 году
15 февраля 2024 12:36  [206] Для пациентов госпиталя ветеранов войн организовали праздничный концерт
15 февраля 2024 12:19  [198] Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" встретились со студентами Дзержинского технического колледжа
15 февраля 2024 11:58  [193] Молодые нижегородцы пройдут бесплатные курсы по программированию "Код будущего"
15 февраля 2024 11:19  [197] Аварийный дом планируется изъять для расселения на улице Энтузиастов в Ленинском районе
Общество

Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы

15 февраля 2024 13:54  [205] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы с 16 до 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение по улице будет ограничено вдоль дома №23А.

"Объезд организуют по параллельному местному проезду. Также, в районе домов № 23 и №23А по улице Родионова будет временно ограничена парковка для обеспечения беспрепятственного движения транспорта",- отметили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде перекроют на пять месяцев с 1 марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Дороги
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2024 13:41  [416] Парковку ограничат на улице 2-й Оранжерейной в Нижнем Новгороде из-за строительства дома
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph