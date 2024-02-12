Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы с 16 до 29 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение по улице будет ограничено вдоль дома №23А.

"Объезд организуют по параллельному местному проезду. Также, в районе домов № 23 и №23А по улице Родионова будет временно ограничена парковка для обеспечения беспрепятственного движения транспорта",- отметили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде перекроют на пять месяцев с 1 марта.