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Минград утвердил планировку для нового микрорайона на Сенной в Нижнем Новгороде

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Фото: сайт минграда Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности утвердило проект планировки в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Участок площадью 80,7 га под строительство нового микрорайона с жилыми домами и административными зданиями расположен в границах улиц Ковровской, Родниковой, Максима Горького, площади Сенной и Казанской набережной.

Документацию по планировке территории подготовило ООО "Золотое Сечение" по заказу ООО "Специализированный застройщик ИДЕЛЬ".

Проект будет реализован в четыре этапа. На первом этапе будет построен детский сад на 60 мест и школа на 1000 мест, также планируется реконструировать улицу Ковровскую и переулок Буйновский. На втором этапе планируется построить детский сад на 420 мест, котельную, а также реконструировать улицу Тургенева и Сеченова.

Третий этап предполагает реконструкцию магистрали в границах улиц Белинского - Максима Горького - Большой Печерской – Родионова протяженностью 1,2 км.

На четвертом этапе планируется разработать проект дороги с непрерывным движением от улицы Белинского до трассы Большая Ельня - Ольгино, а также построить первый участок этой трассы от улицы Белинского до улицы Яблоневой.

Напомним, правительственный квартал появится на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Строительство
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