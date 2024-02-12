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Общество

Власти расторгли контракт на проектирование поликлиники в Новой Кузнечихе

15 февраля 2024 16:56  [139] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контракт на разработку проекта дополнительного корпуса поликлиники № 30 в микрорайоне Новая Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода был расторгнут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона.

Проектированием здания и выполнением изыскательных работ занималось ООО "Экопланпроект". Контракт с организацией был расторгнут 8 февраля. В ближайшее время планируется заключить новый контракт "единого цикла" на проектирование и строительство дополнительного корпуса поликлиники.

"По результатам конкурса будет определена новая подрядная организация",- пояснили в региональном минстрое.

Напомним, в марте 2023 года минздрав Нижегородской области высказался об отсутствии ближайших планов по строительству новой поликлиники в ЖК "Новая Кузнечиха".

Также ранее сообщалось, что новую школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию эксплуатацию весной 2024 года.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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