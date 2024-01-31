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Общество

Школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию весной 2024 года

09 февраля 2024 17:39  [79] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Здание школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в феврале-марте 2024 года. Об этом сообщили представители нижегородской мэрии в Вконтакте.

Одна из жительниц областного центра поинтересовалась у главы города Юрия Шалабаева о сроках открытия данного образовательного учреждения.

"Наши дети из второй очереди ЖК"Новая Кузнечиха" вынуждены ходить по два километра пешком до ближайшей школы №49 туда и обратно ежедневно", - написала нижегородка.

Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что в настоящий момент строительство здания школы №36 завершено, подрядчик устраняет замечания, выявленные в ходе проверки инспекции госстройнадзора региона.

"Планируется, что в феврале-марте будет получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, после чего предстоит процедура лицензирования образовательной деятельности. Учебный процесс в новой школе начнется 1 сентября", - отметили в мэрии.

Напомним, строительством школы в ЖК "Новая Кузнечиха" занялось ООО "Ирмаст-холдинг". Подрядчик должен был построить здание образовательного учреждения к октябрю 2022 года, однако в феврале 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт из-за срыва сроков строительства.

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Теги:
Строительство Школы
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