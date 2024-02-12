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16 февраля 2024 12:11  [155] Акция ГИБДД "Общественный транспорт" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода
Общество

Акция ГИБДД "Общественный транспорт" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода

16 февраля 2024 12:11  [155] Общество

Фото: Александр Воложанин

На дорогах Нижнего Новгорода 19 февраля стартует информационно-профилактическая акция "Общественный транспорт". Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД водителями маршруток. Об этом сообщили в ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, за январь 2024 года на территории Нижнего Новгорода по вине водителей автобусов случилось 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 7 человек.

Мероприятия акции "Общественный транспорт" будут направлены на снижение аварийности с участием общественного транспорта, предотвращение правонарушений в данной сфере, а также на повышение качества услуг по перевозке пассажиров.

В частности, у автобусов проверят техническое состояние, необходимую документацию, при наличии - законность переоборудования. Также инспекторы проследят, не болтают ли водители за рулём по телефону.

Напомним, в прошлом году по итогам профилактической операции "Перевозчик" к административной ответственности было привлечено 35 водителей автобусов и 250 водителей иных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году, благодаря камерам фотофиксации.

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Теги:
Акции ГИБДД Общественный транспорт
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