Педагог школы №85 Лариса Малыгина победила в конкурсе "Моё призвание – учитель" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Преподаватель обществознания и истории школы с углубленным изучением отдельных предметов №85 Сормовского района Лариса Малыгина стала победителем конкурса педагогического мастерства "Моё призвание – учитель!".

Финал конкурса состоялся в "Нижегородском центре профессионального роста молодого педагога".

По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко, конкурс проводился в первые и по просьбам самих педагогов.

"Инициатива была предложена буквально в прошлом учебном году, а в этом году мы её реализовали благодаря поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева", – подчеркнул Радченко.

В конкурсе принимали участие 64 учителя-предметника, педагогический стаж которых составлял от 1 до 3 лет. Педагоги соревновались в ходе трёх этапов – заочного, очного и финала.

На заочном этапе участникам нужно было написать эссе на тему: "Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело". Очным этапом стал открытый урок, а в финале преподаватели раскрывали свои педагогические цели.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, учителя формируют будущее города через воспитание и образование детей. Он поблагодарил участников конкурса за их работу.

Со списком всех призёров конкурса вы можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, лучших педагогов и наставников наградили в Нижегородском Заксобрании.