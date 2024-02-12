Глеб Никитин: "День защитника Отечества тесно связан с исторической памятью нашего народа" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём защитника Отечества

"День защитника Отечества тесно связан с исторической памятью нашего народа. Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал родную страну, отстаивал её интересы, боролся с силами, стремившимися уничтожить Россию, лишить наш народ свободы, языка, веры. Ратники ополчения Минина и Пожарского, герои Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной… Хотя эти события разделяют века, в основе подвига всегда - любовь к родной земле и верность долгу", - указал глава региона.

"Нижегородцы, как и много столетий назад, не утратили готовности в любой момент прийти на помощь Родине, защитить её. В этом мы не раз убеждались за последнее время. Сейчас на передовой находится много наших отважных земляков. Их объединяют нижегородский дух и вера в свою правоту. Хочется, чтобы они знали, что мы бесконечно ими гордимся и поддерживаем!" - добавил Глеб Никитин.

"Сегодня наш народ борется не за ресурсы или сомнительную выгоду, а за право быть самим собой, быть достойным памяти своих предков и их подвигов. Всех, кто трудится ради Победы, поздравляю с праздником! Желаю никогда не терять веры в себя, в свое дело! У нас все обязательно получится! С праздником! С Днём защитника Отечества!" - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.