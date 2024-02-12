Дорожно-коммунальные службы работают в цикличном режиме уборки снега Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода работают в цикличном режиме снегоуборочных работ. Это позволило избежать транспортных заторов на утро 19 февраля, отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Директор департамента Андрей Житников рассказал, что по поручению главы города Юрия Шалабаева подготовка к предстоящему снегопаду стартовала с 15 февраля, а в пятницу и в выходные дни была усилена.

Ещё до прихода основной волны осадков - в субботу - основные действия были направлены на обработку основных магистралей противогололёдными материалами и уборку снежных валов.

Во всех районах города были сформированы звенья из погрузчиков и самосвальной техники. В воскресенье, когда снегопад накрыл город, комбинированные дорожные машины проводили прометание и обработку дорог, работа по вывозу снега была продолжена и в ночь на 19 февраля.

Сейчас дорожно-коммунальные службы и подрядные организации вывозят снег с центральных и второстепенных дорог и внутридомовых территорий, а также проводят работы по очистке тротуаров, подходов и проездов к социальным объектам.

Напомним, сотрудники нижегородского управления АТИ ежедневно совместно с представителями ДУКов выходят в рейды для выявления автомобилей, препятствующих механизированной уборке снега. Если машина мешает работе спецтехники во время выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.