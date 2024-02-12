Горячая линия по бесплатному детскому питанию пройдёт в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Горячая линия по услугам молочных кухонь пройдёт в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.

С 9:00 до 17:00 нижегородцы смогут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка оформления карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет.

Молочные кухни бесплатно обеспечивают маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Это является мерой социальной поддержки для определённых категорий населения.

При этом услугами организации могут воспользоваться все желающие и покупать продукцию в молочных раздатках.

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 49 молочно-раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгорода.

Телефоны горячей линии: 283-06-00, 8 (930) 665-04-03.

Напомним, что в середине февраля прошлого года нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. Сыр "По-адыгейски" поступил в продажу во все городские молочные раздатки. В составе нового продукта, адаптированного для детского питания, только молоко, соль и молочная сыворотка. Также в планах учреждения - наладить выпуск йогурта и полутвёрдого сыра.

Кроме того, муниципальная молочная кухня ежемесячно обеспечивает кисломолочной продукцией школы и детские сады Нижнего Новгорода.