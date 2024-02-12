Всероссийский форум "Отцы и дети - взгляд в будущее - 2024" прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 400 человек стали участниками Всероссийского форума "Отцы и дети – взгляд в будущее - 2024", который прошел в Нижнем Новгороде на базе МАОУ "Школа №176". Об этом сообщили в городском департаменте образования.

"Отцы Нижнего Новгорода – это очень активные, инициативные, творческие люди. Они – наши важные социальные партнеры в образовании и воспитании юных нижегородцев. Наша общая главная цель - воспитание настоящих патриотов и граждан, которые любят свою семью, школу, родителей и Родину. Консолидация сил семьи и школы позволит достичь тех задач, которые стоят перед нами как перед государственным институтом семьи", - отметил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

Как рассказал исполнительный директор всероссийской общественной организации по сохранению традиционных семейных ценностей "Союз отцов", заместитель председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода Александр Заремба, Всероссийская общественная организация союза отцов существует с 2016 года, в состав организации входит 67 регионов Российской Федерации. Основная цель и задача организации – это укрепление ценностей и воспитание подрастающего поколения.

"Нижний Новгород – это Родина отцовского движения, потому что первый Совет отцов был сформирован под руководством Надежды Николаевны Белик в 2003 году. На сегодняшний день сообщество объединяет более восьми тысяч активных отцов, 80% школьных и 50% дошкольных образовательных учреждений имеют советы отцов. Девиз нашего сообщества - "У нас нет чужих детей – есть окружение моего ребенка", и этот смысл жизни настоящих патриотов, настоящих отцов", - сказал он.

На форуме рассмотрели вопросы, посвященные актуальным проблемам и перспективам совместной работы семьи и школы, ответственного отцовства как составляющей гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, наставничества и профессиональной ориентации детей и молодежи, безопасности, волонтерства и многие другие.

"Сейчас, как никогда, нужно помочь подрастающему поколению, нашим детям. Отец в семье всегда был главой у славянских народов, в России всегда почитался глава семьи. Их роль действительно очень важна, они понимают, что дети ждут от них общения, именно отец имеет ключевую роль в воспитании детей – он вселяет веру в защиту всей семьи, защиту своего ребенка, в защиту в целом всей страны", - отметила заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

"В настоящее время все большее значение приобретают различные общественные объединения и организации, в частности родительские. Если говорить о родительстве, об отцовстве, это очень важный инструмент воспитания молодежи, именно отцы прививают детям любовь к Родине, объясняют, что такое достойное поведение, что такое честь, что касается патриотического воспитания, – это идет именно от отцов", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

На форуме были представлены инициативы и опыт работ многих региональных отделений "Союза отцов" России. Организаторами Всероссийского форума выступили департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова", Всероссийская общественная организация "Союз отцов", Региональная общественная организация "Городской совет отцов Нижнего Новгорода".

Ранее мэр Юрий Шалабаев вручил 50 грантов педагогам, победившим в городских конкурсах "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего". Глава города инициировал реализацию одноимённых городских конкурсов в 2021 и 2023 годах соответственно. "Учителя формируют будущее нашего города через воспитание и образование детей. Очень важно, что много внимания сегодня уделяется патриотическому воспитанию, традиционным ценностям, которые являются основой для правильного развития нашей страны, нашего общества. Еще один важный момент, на котором я хотел бы сделать акцент, учреждая эти грантовые программы – это поддержка молодых специалистов. Спасибо за вашу работу!", - отметил мэр.