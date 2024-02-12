"Автодорстрой" благоустроит Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде за 98 млн рублей Общество

Фото: Фото: ТОС "Верхние Печеры"

ООО "Автодорстрой" займется благоустройством Касьяновского оврага в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчик согласился выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта в 97, 8 млн рублей. Ему предстоит построить лестницы, выложить новое покрытие на дорожках, установить детский игровой комплекс, обустроить спортивную зону, установить качели, скамейки и различные арт-объекты.

Также на территории Касьяновского оврага высадят саженцы рябины, черемухи, яблонь, лиственниц, сахаристого клена и кустарники.

Благоустройство общественного пространства будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 15 июля.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.