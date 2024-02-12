Власти выделят на достройку дома на Генкиной в Нижнем Новгороде 224 млн рублей Экономика

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Правительство региона выделит на завершение строительства недостроя в квартале улиц Генкиной - Ижорской - Полтавской - Дунаева в Советском районе Нижнего Новгорода 224 млн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к бюджету на сайте Заксобрания региона.

Средства на завершение строительства дома получит министерство строительства Нижегородской области в 2024 году.

"Это будут остатки неиспользованных ассигнований 2023 года", - говорится в сообщении.

Строительство жилого комплекса началось в 1990-х годах. В 2005 году стройка встала, а застройщик "Наш дом" был признан банкротом. В жилом комплексе с подземной парковкой, административными зданиями и трансформаторной подстанцией предусмотрено две очереди строительства: это здания переменной этажности высотой в 5-12 этажей и 11-13 этажей.

В октябре 2021 года заинтересованность в достройке жилого комплекса подтвердили ООО "Специализированный застройщик АГК" (группа компаний "Жилстрой-НН", Нижний Новгород) и питерский девелопер GloraX, но заявки так и не были поданы.

В середине февраля проект завершения строительства этого недостроя прошел госэкспеертизу.