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Общество

ЦРТС сообщил о сбое в работе автобусов и троллейбусов в Нижнем Новгороде 21 февраля

21 февраля 2024 13:25  [114] Общество

Фото: Александр Воложанин

Несколько троллейбусов и автобусов вышли с опозданием на линии в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, задержка в движении общественного транспорта произошла по техническом причинам.

"Так, в результате вовремя не вышли на свои маршруты троллейбусы № 2, 4, 9, 11, 14, 12, 22, 31 и автобусы А-11, А-15, А-33, А-40, А-43, А-48, А-64, А-68 и А-85. Сбой оперативно устранен, работа этих маршрутов восстанавливается", - уточнила Сухова.

Кроме того, после завершения ремонтных работ в переулке Союзном восстановлено движение троллейбусов №5.

Напомним, электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в марте 2024 года.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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