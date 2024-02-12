ЦРТС сообщил о сбое в работе автобусов и троллейбусов в Нижнем Новгороде 21 февраля Общество

Фото: Александр Воложанин

Несколько троллейбусов и автобусов вышли с опозданием на линии в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, задержка в движении общественного транспорта произошла по техническом причинам.

"Так, в результате вовремя не вышли на свои маршруты троллейбусы № 2, 4, 9, 11, 14, 12, 22, 31 и автобусы А-11, А-15, А-33, А-40, А-43, А-48, А-64, А-68 и А-85. Сбой оперативно устранен, работа этих маршрутов восстанавливается", - уточнила Сухова.

Кроме того, после завершения ремонтных работ в переулке Союзном восстановлено движение троллейбусов №5.

Напомним, электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в марте 2024 года.