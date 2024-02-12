Электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде весной Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы планируется запустить от площади Минина и Пожарского до ЖК "Цветы" в Приокском районе Нижнего Новгорода в марте 2024 года. Об этом сообщается в Тelegram-канале Стратегии развития региона.

"Этот станет первый электробусный маршрут, который запустят в нагорной части города", - говорится в сообщении.

Всего на дороги Нижнего Новгорода планируется выпустить 120 электробусов.

Между тем, первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 19 февраля.

Напомним, в январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.