Электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде весной

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Электробусы планируется запустить от площади Минина и Пожарского до ЖК "Цветы" в Приокском районе Нижнего Новгорода в марте 2024 года. Об этом сообщается в Тelegram-канале Стратегии развития региона.
"Этот станет первый электробусный маршрут, который запустят в нагорной части города", - говорится в сообщении.
Всего на дороги Нижнего Новгорода планируется выпустить 120 электробусов.
Между тем, первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 19 февраля.
Напомним, в январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.
Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.
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