Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2024 15:43  [45] Электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде весной
20 февраля 2024 15:30  [75] Нижегородцы смогут оформить eSIM в Telegram
20 февраля 2024 15:00  [92] Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире в ближайшие недели
20 февраля 2024 14:34  [111] Фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2024" состоится 2 марта
20 февраля 2024 13:36  [138] Нижегородский доброволец: "Иду на СВО ради мирного будущего"
20 февраля 2024 12:55  [159] Первый слой кровли нижегородского ледового дворца установлен более чем на 35%
20 февраля 2024 11:56  [190] Новая система навигации появится на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде
20 февраля 2024 11:45  [166] Путепровод у Мызинского моста отремонтируют до конца 2024 года
20 февраля 2024 11:39  [159] Нижегородская область изучает опыт Чувашии по строительству ФАПов
20 февраля 2024 11:27  [163] Пятнадцать многоквартирных домов отремонтируют в Дзержинске в 2024 году
Общество

Электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде весной

20 февраля 2024 15:43  [45] Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы планируется запустить от площади Минина и Пожарского до ЖК "Цветы" в Приокском районе Нижнего Новгорода в марте 2024 года. Об этом сообщается в Тelegram-канале Стратегии развития региона.

"Этот станет первый электробусный маршрут, который запустят в нагорной части города", - говорится в сообщении.

Всего на дороги Нижнего Новгорода планируется выпустить 120 электробусов.

Между тем, первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 19 февраля.

Напомним, в январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2024 11:24  [483] Первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph