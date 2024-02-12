Определены финалисты конкурса "Лучший госпаблик Нижегородской области" Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Победителей второго конкурса "Лучший госпаблик" наградили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс проводил Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР). В общей сложности администраторы государственных сообществ в соцсетях подали 473 заявки.

"В регионе сейчас 3 779 госпабликов, где публикуется около 36 тысяч постов еженедельно – это в два раза больше, чем годом ранее. Госпаблики развиваются. Это заметно по количеству подписчиков и по обратной связи: жители региона все чаще пишут свои вопросы сразу в конкретное ведомство, а не просто в комментариях под случайным постом в ленте новостей", - отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Победителей определили в девяти номинациях:

В номинации "Лучший паблик ОИВ" победителем стало министерство финансов региона, лучшим пабликом ОМСУ стала группа городского округа города Кулебаки, лидером среди пабликов учреждений здравоохранения стал Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лучшей группой учреждения спорта - "Спортивная школа по греко-римской борьбе" в городском округе города Бор, лидером среди пабликов учреждений соцполитики" стал ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возрасти и инвалидов Арзамаса и Арзамасского района".

Кроме того, лучшим пабликом учреждения культуры стала Централизованная библиотечная система Канавинского района, лидером среди пабликов школ - Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Семеновская школа-интернат", а лучшей группой среди дошкольных учреждений стал паблик детсада №435.

Приза зрительских симпатий удостоился паблик школы №86 в Нижнем Новгороде.

Напомним, "Лучшим госпабликом 2022" в Нижегородской области стало региональное министерство образования и науки.