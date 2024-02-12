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Спорт

Строительство бассейна олимпийского резерва "Салют" началось в Дзержинске

22 февраля 2024 11:56  [422] Спорт

Подготовка к строительству бассейна олимпийского резерва "Салют" началась в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

До конца марта текущего года планируется снести старое аварийное здание бассейна, после чего на этом месте летом начнется строительство нового бассейна.

"Воспитанники дзержинской школы плавания не раз становились чемпионами разного уровня соревнований и даже паралимпиады. Строительство в городе новых спортивных объектов, таких как Центр адаптивных видов спорта и современный бассейн, позволит повысить уровень подготовки спортсменов", - отметила и.о. министра спорта региона Екатерина Парилова.

Площадь бассейна составит 1 160 кв. метров. Здесь будут предусмотрены две плавательные чаши: первая - длиной 25 метров и глубиной до 2 метров, а также детский бассейн длиной 6,3 метра и переменной глубиной 0,5-0,6 метра. В новом здании бассейна также будут предусмотрены складские помещения, мастерская, медкабинет с лабораторией и зал для разминки.

На строительство бассейна выделено 353,5 млн рублей по программам "Дзержинск-100" и "Развитие физкультуры и спорта в Нижегородской области".

Строительство бассейна планируется завершить в 2025 году.

Напомним, в конце ноября 2022 года был залит фундамент под строительство Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

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Теги:
Дзержинск Плавание
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