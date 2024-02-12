Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной борьбе с борщевиком Общество

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым владельцев земельных участков обяжут бороться с распространением борщевика.

Как сообщает телеканал "360", документ внесли депутаты от "Единой России". В пояснительной записке говорится, что инвазивные, или чужеродные, растения разрастаются и вытесняют местные виды флоры и даже могут представлять опасность для людей. Парламентарии считают необходимым создать в России специальный перечень инвазивных растений, представляющих угрозу как гражданам, так и окружающей среде.

Авторы законопроекта предложили внести борщевик Сосновского в данный список, для борьбы с этими растениями предусмотрят ряд мероприятий.

Изменения предполагается внести в Земельный кодекс. Также отмечается, что нужно предусмотреть источник финансирования мероприятий по борьбе с борщевиком. Если закон будет принят, то он вступит в силу 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что единую региональную программу по борьбе с борщевиком Сосновского планируется создать в Нижегородской области. Предполагается объединить усилия всех ведомств, собственников земли, дорожников и экологов.

СПРАВКА:

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.

С середины XX века растение культивировалось в СССР как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Листья и плоды богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины — вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что приводит к ожогу. Кроме того, в период цветения растение выделяет сильно пахнущие эфирные масла, которые при вдыхании могут вызвать аллергию и стать причиной токсического отравления.

Эти обстоятельства побудили к отказу от его промышленного культивирования.