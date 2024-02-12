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Бизнес

Российский холдинг "Адамант" выкупил Борский стекольный завод у японской AGC

22 февраля 2024 16:20  [444] Бизнес

Фото: Фото: С сайта Эй Джи Си БСЗ

Один из крупнейших переработчиков стекла в России холдинг "Адамант" ( г. Санкт-Петербург) выкупил у японской AGC Борский и Клинский стекольные заводы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Последние два года предприятия стагнировали, поскольку санкции не позволяли японской компании развивать производства.

"Борский стекольный завод, крупнейший в РФ производитель автомобильного стекла, и Клинский стекольный завод были проданы единым лотом холдингу "Адамант". Сделка была проведена 19 февраля", - рассказал директор обоих предприятий Сергей Князев, не раскрывая стоимость продажи.

Борский стекольный завод принадлежал AGC Glass Europe - европейскому подразделению японской AGC, крупнейшего в мире производителя стекла.

Компания AGC приобрела Борский стекольный завод (БСЗ) в 1997 году. Около, 85,2% долей АО "Эй Джи Си БСЗ" принадлежали "Эй Джи Си Гласс Европа" (Бельгия), 8,6% - Меnаrаi Ноlding GМВН (Австрия). БСЗ выпускает полированное и автомобильное стекло. Мощность составляет 1,2 тысячи тонн в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год.

Напомним, Heineken выразила намерение продать свой завод в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Борский г.о. Промышленность
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