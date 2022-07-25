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Бизнес

Heineken планирует продать свой завод в Нижнем Новгороде к концу 2022 года

01 августа 2022 14:09  [62] Бизнес
Завод Heineken в Нижнем Новгороде

Завод Heineken в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Heineken планирует продать свой завод в Нижнем Новгороде к концу 2022 года. Об этом компания сообщила в своем отчете за первое полугодие.

Напомним, что о своем уходе с российского рынка международная пивоваренная компания объявила 28 марта текущего года.

Тогда было заявлено, что свой российский бизнес, в частности, нижегородский завод "Волга", Heineken передаст новому владельцу. До этого пивзавод, как и сообщалось ранее, будет работать в штатном режиме.

Как сообщили в компании, стоимость российских активов оценивается в 475 млн евро, а продать их планируется во втором полугодии 2022 года.

Ранее Heineken ожидал списания на сумму 400 млн рублей в связи с передачей активов новому владельцу, но на основе обновленных оценок компания считает, что списаний удастся избежать.

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Теги:
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