Heineken планирует продать свой завод в Нижнем Новгороде к концу 2022 года Бизнес

Завод Heineken в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Heineken планирует продать свой завод в Нижнем Новгороде к концу 2022 года. Об этом компания сообщила в своем отчете за первое полугодие.

Напомним, что о своем уходе с российского рынка международная пивоваренная компания объявила 28 марта текущего года.

Тогда было заявлено, что свой российский бизнес, в частности, нижегородский завод "Волга", Heineken передаст новому владельцу. До этого пивзавод, как и сообщалось ранее, будет работать в штатном режиме.

Как сообщили в компании, стоимость российских активов оценивается в 475 млн евро, а продать их планируется во втором полугодии 2022 года.

Ранее Heineken ожидал списания на сумму 400 млн рублей в связи с передачей активов новому владельцу, но на основе обновленных оценок компания считает, что списаний удастся избежать.