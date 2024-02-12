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Культура и отдых

Особняк купца Заплатина в центре Нижнего Новгорода отреставрируют за 65 млн рублей

24 февраля 2024 10:37  [287] Культура и отдых

Министерство культуры РФ объявило аукцион по выбору подрядчика для реставрации дома купца А.С. Заплатина на улице Ошарской, 1/41, литера А в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит, в частности, отремонтировать фундамент здания и отреставрировать лепной декор.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 65,4 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Итоги аукциона подведут 18 марта. Реставрация здания должна завершиться до конца ноября 2025 года.

Справка:

Дом купца А.С. Заплатина был построен в 1911 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В 1920-х годах в здании располагался медицинский факультет ННГУ. им. Лобачевского. В настоящее время в нем находится военкомат Нижегородской области.

Напомним, здание театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде за 54 млн рублей.

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Теги:
Архитектура Реставрация
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