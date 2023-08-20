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Общество

Капремонт в Нижегородском театре кукол планируется завершить до 20 октября

25 сентября 2023 17:01  [86] Общество

Капремонт в Нижегородском театре кукол планируется завершить до 20 октября. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году на обновление репетиционного зала и центрального витражного окна было выделено 20,5 млн рублей из областного бюджета.

Планируется, что малая сцена, расположенная в репетиционном зале, сможет принять зрителей до конца текущего года.

Также из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура" было выделено 52,4 млн рублей на ремонт фасада театра и зрительного зала. Эти работы пройдут в 2024 году.

Напомним, театр готовит первую премьеру 95 юбилейного театрального сезона - масштабный спектакль "Пиковая дама" по повести А.С. Пушкина. Первые показы состоятся 27 и 28 октября.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Ремонтные работы Театр
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