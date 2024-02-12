Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Прокуратура внесла представление директору регоператора "Нижэкология-НН" за невывоз мусора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что по ряду адресов в столице Приволжья контейнерные площадки завалены мусором, и отходы не вывозятся.

После проверки для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю ООО "Нижэкология-НН".

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования регоператор вывез бытовые отходы с контейнерных площадок",- рассказали в прокуратуре.

Напомним, дополнительные 30 мусоровозов начали работать в Нижнем Новгороде в начале февраля.