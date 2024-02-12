Заслуженный учитель РФ Мстислав Шутан скончался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИРО

23 февраля на 67 году жизни скончался Мстислав Исаакович Шутан, завкафедрой гуманитарного образования Нижегородского института развития образования, доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе НИРО.

Мстислав Шутан в 1979 году закончил с отличием отделение филологии историко-филологического факультета Горьковского университета им. Лобачевского - и сразу вошёл в педагогический состав гимназии №13 Нижнего Новгорода, где до настоящего времени преподавал русский язык и литературу.

За годы своей работы он воспитал несколько поколений учеников, которые до сих пор вспоминают его с уважением и благодарностью.

"Его талант, интеллектуальная мощь, преданность делу, порядочность в отношениях с детьми и коллегами - истинные ценностные ориентиры для всех, кто с гимназией связан. Будучи яркой личностью, Мстислав Исаакович умел найти в каждом ребёнке искру одаренности, умел увлечь и вдохновить. Его уроки были произведением искусства", - поделились коллеги педагога.

В 2018 году Мстислав Шутан возглавил кафедру словесности и культурологии в НИРО. Имя Мстислава Исааковича хорошо известно профессиональному сообществу учителей всей страны. Его работы всегда получали высокую оценку как в диссертационных советах, так и в редакционных коллегиях журналов.

В НИРО отметили, что учителя-словесники не только Нижегородской области, но и всей страны хорошо знакомы с его работами: "Поэтика русской литературы. Филологические очерки", "Изучение литературного произведения в современной школе", "14 встреч с русской лирической поэзией", "Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в школе. Встреча двух методик" и другими.

Кроме того, Шутан является одним из авторов учебника литературы для 10 класса и методического пособия, созданных издательством "Просвещение" (2017 г.).

"Мстислав Исаакович Шутан проработал в образовании более 45 лет. Глубина, разносторонность, культура его научных и профессиональных интересов всегда привлекали учеников, учителей и ученых-исследователей. Именно такой образ Мстислава Исааковича и останется в нашей памяти", - добавили сотрудники НИРО.

Прощание с Учителем состоится в понедельник 26 февраля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале Бугровского кладбища (Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким покойного.