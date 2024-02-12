Единое пособие в 2024 году оформили родители почти 39 тысяч нижегородских детей Общество

Нижегородское отделение Соцфонда России продолжает принимать заявления на продление единого пособия на детей до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для оформления выплаты достаточно подать заявление на портале Госуслуг.

В соответствии с действующими правилами, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы её продлить ещё на год, нужно заново подать заявление.

Единое пособие назначается семьям, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. В Нижегородской области это 14 526 рублей.

Размер пособия зависит от доходов. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Так, в Нижегородской области в этом году размер единого пособия на ребёнка составляет от 7 045 до 14 090 рублей; для беременных женщин – от 7 916 до 15 833 рублей.

Кроме того, скорректирован ряд оснований для назначения единого пособия.

Напомним, с 1 января 2023 года все меры поддержки семей с детьми до 17 лет сведены в единое пособие. Оно объединило шесть действующих в настоящее время выплат: для беременных, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; на первого ребенка до трех лет; на третьего ребенка; на детей 3-7 лет и на детей 8-17 лет.

Единое пособие за выплачивается в единый день 3 числа. В ОСФР уточнили, что в марте он попадает на выходной, поэтому 1 марта будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.