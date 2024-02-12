Два спортклуба построят рядом с Московским шоссе в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Тelegram-канал министерства спорта Нижегородской области

Два спортклуба построят на пересечении улицы Тепличной с Московским шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

В настоящее время для строительства зданий разработан проект планировки и межевания. Он проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 4 марта.

Одноэтажные спортивные клубы построят на земельном участке площадью 13,18 тысяч кв. метров. Площадь первого здания составит 640 кв. метров, а второго с подземным паркингом - 3466 кв. метров.

Около спортивных клубов планируется обустроить надземные парковки, рассчитанные на 124 машины. К спортклубам построят подъездную дорогу протяженностью 360 метров и пешеходный тротуар длиной 131 метр.

Застройщиком спортивных объектов выступает ООО "АльфаГрупп".

Напомним, строительства ФОКа в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется начать в 2024 году.