Строительство нового футбольного поля с подогревом около ФОКа "Мещерский" начнется в феврале Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство нового футбольного поля на улице Карла Маркса около ФОКа "Мещерский" в Канавинском районе Нижнего Новгорода начнется в феврале. Об этом сообщается в группе инспекции гостройнадора по региону в соцсети "Вконтакте".

Площадь арены с искусственным газоном и системой подогрева составит более 9 тысяч кв. метров.

"Система подогрева будет обеспечивать быстрое таяние снега и просушивание поверхности, что позволит эксплуатировать футбольное поле круглый год. На арене также установят систему полива для ее использования в сухую погоду", - пояснили в ведомстве.

Вокруг поля разместят трибуны, рассчитанные на 499 зрителей, а по периметру футбольного поля установят 6 камер видеонаблюдения. Попасть на его территорию можно будет через ФОК "Мещерский".

Строительством объекта займется ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".

Напомним, новый ФОК начнут строить в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2024 году. При этом недостроенный ФОК на проспекте Кораблестроителей снесут перед началом строительства нового здания.