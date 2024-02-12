Проект фехтовального комплекса в Арзамасе одобрен госэкпертизой Спорт

Фото: пресс-служба министерства спорта Нижегородской области

Проект строительства фехтовального комплекса в Арзамасе в Нижегородской области прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.

Спорткомплекс планируется построить на улице Спортивной.

Проект строительства фехтовального комплекса подготовили специалисты московского ООО "Алюмостальсервис". Застройщиком выступает Центр развития фехтования Приволжского федерального округа (г. Казань).

Положительное заключение экспертизы было получено 26 февраля.

Напомним, новое футбольное поле с подогревом и трибунами на 500 человек построят около ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде.