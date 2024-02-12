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Общество

Бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей

28 февраля 2024 10:56  [120] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства бульвара Победы от дома №15 по проспекту Кораблестроителей до дома №1 по улице Гаугеля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до 15 августа вырубить старые аварийные деревья и высадить новые, обустроить дорожки, установить систему освещения, разбить цветники и просеять газон.

Помимо этого, на территории бульвара будет установлен пешеходный фонтан.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 157 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 19 марта.

Благоустройство бульвара будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, "Автодорстрой" благоустроит Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде за 98 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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