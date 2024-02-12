IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году

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Деловой "Квартал высоких технологий 1221" планируется построить на улице Малой Ямской в Нижнем Новгороде до конца 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Первый корпус IT-квартала на улице Малой Ямской, 1 планируется возвести до 2026 года, а второй корпус на улице Малой Ямской, 4 - до конца 2028 года.
На территории IT-квартала будут расположены ИНТЦ "Квантовая долина", а также IТ-технопарк федеральной сети "Morion Digital", реализовавшей подобный проект в Перми и запустивший подобные технопарки в Омске, Санкт-Петербурге и других городах.
Партнером по строительству выступит PanCityGroup (АО "ЭРТХ").
"В общей сложности после строительства двух очередей технопарка будет создано более 100 тысяч кв. метров уникального пространства для размещения офисов IТ-компаний. Реализация проекта "Квартал высоких технологий 1221" позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест в IT-cфере", - рассказал Егор Поляков.
Напомним, строительство второй очереди IT-кампуса "Неймарк" стартовало в Нижнем Новгороде.
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