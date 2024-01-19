Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 января 2024 14:18  [66] Почти 30 дворов благоустроят в Дзержинске по ФКГС в 2024 году
24 января 2024 13:55  [83] Нижний Новгород получит около 100 спецмашин для уборки дорог до апреля
24 января 2024 13:39  [96] Члены депутатского объединения "Единой России" в Гордуме закреплены за работами на объектах в рамках проекта "Вам решать!"
24 января 2024 13:26  [124] Строительство второй очереди IT-кампуса стартовало в Нижнем Новгороде
24 января 2024 13:15  [119] Три автобуса проследуют по измененным маршрутам в Нижнем Новгороде с 1 февраля
24 января 2024 12:43  [112] Ярмарка "Покупайте нижегородское" состоится в Володарском округе 27-28 января
24 января 2024 12:30  [120] Проект ветклиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу
24 января 2024 12:22  [131] Церемония бракосочетания молодых энергетиков холдинга Эн+ пройдет на выставке-форуме "Россия" в Москве
24 января 2024 12:00  [135] Нижегородские медики рассказали о правилах укрепления репродуктивного здоровья
24 января 2024 11:45  [139] Турпоток в Нижегородскую область в новогодние каникулы увеличился на 14%
Общество

Строительство второй очереди IT-кампуса стартовало в Нижнем Новгороде

24 января 2024 13:26  [124] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство второй очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на этой площадке в рамках нацпроекте "Наука и университеты" планируется построить корпус общежития на 1 492 места. Его общая площадь составит более 35,6 тысячи кв.м. Проект корпуса уже одобрен госэкспертизой.

Подрядчик завершает на площадке подготовительные работы: окончен монтаж ограждения, установлены видеокамеры, завершены расчистка площадки, монтаж строительного городка, работы по устройству дорожной сети и освещения.

Здание гостиницы имеет форму каре с просторным внутренним двором. Жилая часть приподнята над поверхностью земли и установлена на "подиум" из одноэтажных блоков общественного назначения, в которых разместятся сервисные службы, спорткомплекс, клубы и коворкинги, а также общепит и магазины.

Между блоками общественного назначения обустроят проходы в благоустроенный внутренний двор.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года страртовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трех общежитиях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-кампус "Неймарк" Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph