Строительство второй очереди IT-кампуса стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство второй очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на этой площадке в рамках нацпроекте "Наука и университеты" планируется построить корпус общежития на 1 492 места. Его общая площадь составит более 35,6 тысячи кв.м. Проект корпуса уже одобрен госэкспертизой.

Подрядчик завершает на площадке подготовительные работы: окончен монтаж ограждения, установлены видеокамеры, завершены расчистка площадки, монтаж строительного городка, работы по устройству дорожной сети и освещения.

Здание гостиницы имеет форму каре с просторным внутренним двором. Жилая часть приподнята над поверхностью земли и установлена на "подиум" из одноэтажных блоков общественного назначения, в которых разместятся сервисные службы, спорткомплекс, клубы и коворкинги, а также общепит и магазины.

Между блоками общественного назначения обустроят проходы в благоустроенный внутренний двор.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года страртовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трех общежитиях.