Строительство второй очереди IT-кампуса стартовало в Нижнем Новгороде

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Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство второй очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, на этой площадке в рамках нацпроекте "Наука и университеты" планируется построить корпус общежития на 1 492 места. Его общая площадь составит более 35,6 тысячи кв.м. Проект корпуса уже одобрен госэкспертизой.
Подрядчик завершает на площадке подготовительные работы: окончен монтаж ограждения, установлены видеокамеры, завершены расчистка площадки, монтаж строительного городка, работы по устройству дорожной сети и освещения.
Здание гостиницы имеет форму каре с просторным внутренним двором. Жилая часть приподнята над поверхностью земли и установлена на "подиум" из одноэтажных блоков общественного назначения, в которых разместятся сервисные службы, спорткомплекс, клубы и коворкинги, а также общепит и магазины.
Между блоками общественного назначения обустроят проходы в благоустроенный внутренний двор.
Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.
В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.
В апреле 2023 года страртовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трех общежитиях.
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