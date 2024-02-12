Выставочный стенд и образовательный павильон представит Нижегородская область в рамках ВФМ-2024 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Важной частью программы станет просветительский марафон "Знание.Первые" Российского общества "Знание", которое выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи. Нижегородская область — один из пяти регионов, которые будут представлять площадку марафона — образовательный павильон "Нижний Новгород", он разместится на Медальной площади, в самом центре.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что павильон позволит продемонстрировать участникам фестиваля потенциал региона.

"Всемирный фестиваль молодёжи – хорошая площадка для того, чтобы рассказать о себе, показать, чем гордится регион, поделиться планами. У нас есть флагманские проекты для молодежи. Например, ИТ-кампус "НЕЙМАРК", который создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Важно, чтобы молодые люди знали, что в Нижегородской области есть отличные перспективы для жизни и работы. У нас также происходит много всего интересного в культурной, творческой сферах", - подчеркнул Глеб Никитин.

В основе кампуса "Нижний Новгород" — стеклянная конструкция, стены которой украшены символами города. Для внешнего оформления использовались работы Андрея Оленёва "Ворон", Алексея Кислова "На Волге" и Дмитрия Аске "Обновление прошивки", а также мурал с изображением Максима Горького авторства Вячеслава Гунина. Входные группы обрамлены большими буквами "Н", символизирующими начальные буквы в названии Нижнего Новгорода.

В нижегородском павильоне будут проходить мероприятия в рамках насыщенной программы Российского общества "Знание": лекции, открытые диалоги, мастер-классы от выдающихся спикеров из России и зарубежья. Всего в просветительском марафоне Знание.Первые на ВФМ примут участие более 100 российских и иностранных экспертов. Среди них - Дмитрий Песков, Денис Мантуров, Сергей Лавров, Валерий Фальков, Антон Силуанов, Максим Решетников, Мария Захарова, Эмир Кустурица, Бурак Озчивит, Роберто Карлос, Милош Бикович, Артем Органов, Евгения Медведева, Роман Костомаров и многие другие. Трансляции самых ярких выступлений будут доступны всем желающим круглосуточно на медиаканале Знание.ТВ.

Нижегородская область в своем павильоне представит дискуссионную и культурную программы. Это нижегородские "Сказки на ночь" с иммерсивным видеорядом, знакомящим с нижегородским фольклором, и серия просветительских мероприятий "MolodezhNO.education" от известных нижегородцев, внесших вклад в развитие региона. Помимо этого, в павильоне будут проходить ежедневные вечеринки "После заката" в формате silent-диско с участием нижегородских диджеев

Выставочный стенд Нижегородской области общей площадью 100 квадратных метров создан в единой концепции "Нижегородская область — 100% настоящая Россия" и разделен на шесть тематических зон. Зона культурного наследия погружает гостей в культуру региона через интерактивные мастер-классы. Зона НХП знакомит с разнообразием промыслов региона. Зона Арт — это зона свободного творчества, которая украшена граффити в честь великого летчика-испытателя Валерия Чкалова. Зона архитектурного наследия и традиционных ценностей покажет, каким самобытным может быть искусство резьбы по дереву. Зона современных технологий: пространство с диджеем, it-инновациями и презентацией рекомендательного сервиса для молодежи на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний", разработанного командой студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского в сотрудничестве с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" и АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". Зона Стрелка – лучшее место, чтобы насладиться знаменитыми нижегородскими закатами, участвуя в нетворкинге "Знакомьтесь, Нижний" или занимаясь йогой.

"Выставочный стенд региона, образовательный павильон "Нижний Новгород", арт-объект, образовательный кампус "Неймарк", участие в гастрофестивале, культурной программе "Арт.молодость" – это лишь часть того, как наш регион будет представлен на Всемирном фестивале молодёжи. Важная для нас задача – сделать так, чтобы Нижегородская область все дни фестиваля находилась в центре внимания", — подчеркнула министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

В рамках выставки "Россия в миниатюре" будет представлен арт-объект "Многогранная Нижегородская область". Он отразит главные особенности региона, сочетая в себе самобытность и технологичность. Гостей форума от Нижегородской области будет встречать Семеновская матрешка, улыбающаяся с цифрового экрана каждому гостю арт-объекта. В основе конструкции матрешки — знаменитая Чкаловская лестница и элементы стадиона Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи.

Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024.