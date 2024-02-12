Молекулярно-генетическая лаборатория создана на базе НОКОД Общество

На базе Нижегородского областного клинического онкологического диспансера появилась современная молекулярно-генетическая лаборатория. Её оснастили за счёт средств, выделенных в рамках программы "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Из регионально бюджета на эти цели было выделено 38,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, для лаборатории закупили высокотехнологичное оборудование для проведения исследований ДНК: в частности, секвенатор ДНК.

Главврач НОКОД Сергей Гамаюнов пояснил, что с его помощью можно проанализировать генетическую информацию и определить состояние микросателлитной нестабильности в ДНК опухолевой ткани.

"Это такое состояние клетки, при котором она обладает повышенной склонностью к мутациям. Данное исследование рекомендовано пациентам, у которых диагностированы опухоли толстой кишки, желудка и поджелудочной железы", – рассказал медик.

Благодаря новому лабораторному оборудованию врачи смогут подобрать для многих пациентов персонализированное лечение, а также точнее спрогнозировать дальнейшее течение заболевания.

По словам руководителя медучреждения, в регионе необходимо ежегодно выполнять не менее 500 подобных генетических исследований.

Стоит отметить, что этот вид тестирования является бесплатным для пациентов, анализы также выполняются бесплатно, по программе ОМС.

Лаборатория приступит к работе уже в марте.