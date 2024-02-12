Молекулярно-генетическая лаборатория создана на базе НОКОД

На базе Нижегородского областного клинического онкологического диспансера появилась современная молекулярно-генетическая лаборатория. Её оснастили за счёт средств, выделенных в рамках программы "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Из регионально бюджета на эти цели было выделено 38,5 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе облправительства, для лаборатории закупили высокотехнологичное оборудование для проведения исследований ДНК: в частности, секвенатор ДНК.
Главврач НОКОД Сергей Гамаюнов пояснил, что с его помощью можно проанализировать генетическую информацию и определить состояние микросателлитной нестабильности в ДНК опухолевой ткани.
"Это такое состояние клетки, при котором она обладает повышенной склонностью к мутациям. Данное исследование рекомендовано пациентам, у которых диагностированы опухоли толстой кишки, желудка и поджелудочной железы", – рассказал медик.
Благодаря новому лабораторному оборудованию врачи смогут подобрать для многих пациентов персонализированное лечение, а также точнее спрогнозировать дальнейшее течение заболевания.
По словам руководителя медучреждения, в регионе необходимо ежегодно выполнять не менее 500 подобных генетических исследований.
Стоит отметить, что этот вид тестирования является бесплатным для пациентов, анализы также выполняются бесплатно, по программе ОМС.
Лаборатория приступит к работе уже в марте.Ранее сообщалось, что оперблок Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко оснастили новой системой для рентгенодиагностики в ходе операций – С-дугой, стоимость которой превышает 21,5 млн рублей. С-дуга важна для работы в гибридных операционных и необходима для хирургов по многим профилям: травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и другим.
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