Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2024 17:58  [29] Новый ЖК построят в рамках программы КРТ в Советском районе на улице Генкиной
28 февраля 2024 17:34  [76] Молекулярно-генетическая лаборатория создана на базе НОКОД
28 февраля 2024 17:22  [78] Победительницы проекта "Моя наставница" определены в Нижнем Новгороде
28 февраля 2024 17:10  [96] Госдума в первом чтении одобрила проект о поднятии флага РФ в детсадах и вузах
28 февраля 2024 16:55  [109] Избирательный участок для пассажиров появится на ж/д вокзале Нижнего Новгорода
28 февраля 2024 16:10  [121] Мошенники шлют россиянам письма о "налоге на СВО"
28 февраля 2024 15:53  [127] Мемориальную доску герою СВО Алексею Стрекачёву установят на школе №14 в Дзержинске
28 февраля 2024 15:11  [136] Заболеваемость гриппом значительно снизилась в Нижегородской области
28 февраля 2024 14:53  [146] Максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч
28 февраля 2024 12:42  [154] Выставочный стенд и образовательный павильон представит Нижегородская область в рамках ВФМ-2024
Общество

Молекулярно-генетическая лаборатория создана на базе НОКОД

28 февраля 2024 17:34  [76] Общество

На базе Нижегородского областного клинического онкологического диспансера появилась современная молекулярно-генетическая лаборатория. Её оснастили за счёт средств, выделенных в рамках программы "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Из регионально бюджета на эти цели было выделено 38,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, для лаборатории закупили высокотехнологичное оборудование для проведения исследований ДНК: в частности, секвенатор ДНК.

Главврач НОКОД Сергей Гамаюнов пояснил, что с его помощью можно проанализировать генетическую информацию и определить состояние микросателлитной нестабильности в ДНК опухолевой ткани.

"Это такое состояние клетки, при котором она обладает повышенной склонностью к мутациям. Данное исследование рекомендовано пациентам, у которых диагностированы опухоли толстой кишки, желудка и поджелудочной железы", – рассказал медик.

Благодаря новому лабораторному оборудованию врачи смогут подобрать для многих пациентов персонализированное лечение, а также точнее спрогнозировать дальнейшее течение заболевания.

По словам руководителя медучреждения, в регионе необходимо ежегодно выполнять не менее 500 подобных генетических исследований.

Стоит отметить, что этот вид тестирования является бесплатным для пациентов, анализы также выполняются бесплатно, по программе ОМС.

Лаборатория приступит к работе уже в марте.

Ранее сообщалось, что оперблок Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко оснастили новой системой для рентгенодиагностики в ходе операций – С-дугой, стоимость которой превышает 21,5 млн рублей. С-дуга важна для работы в гибридных операционных и необходима для хирургов по многим профилям: травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и другим.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Онкодиспансер
Поделиться:
Новости по теме
17 марта 2023 17:36  [1018] Отделение функциональной диагностики открылось в Нижегородском онкодиспансере
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph