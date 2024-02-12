Свет и воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 29 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 затронет несколько жилых домов на Молитовке: ул. Даргомыжского,11, 13, 13а (в том числе магазин "Домашний"); пл. Комсомольская, 6к1 (включая магазин "Пятерочка"), 6к3.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на Красной Этне: ул. Гурьевская, 30; ул. Лагерная, 49-81, 86; ул. Вязовская, 1, 3, 3а, 5; ул. Кировская, 78, 79, 81, 83, 85; ул. Краснознаменная, 1-9, 11, 13, 13а, 15; ул. Лоцманская, 1-5; ул. Армавирская, 4-35.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены многоквартирные дома по адресам: ул. Замкнутая, 4, 18, 24б; ул. Холмистая, 5, 7, 9, 11.

Кроме того, на ул. Зайцева в девятиэтажках № 4 и 5 с 10:00 до 22:00 не будет холодной воды.

В Канавинском районе холодная вода отключена с 9:00 до 19:00 в нескольких домах по улице Пролетарской: № 2, 4, 4/1, 6, 8.