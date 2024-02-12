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Экономика

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области за прошлый год вырос более чем на 50%

29 февраля 2024 09:47  [85] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области за 2023 год вырос на 50,6% и составил 60,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным ФНС, налоговые отчисления этих компаний за прошлый год достигли 19,1 млрд рублей - это на 35,4% больше, чем в 2022-м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в последние годы отрасль ИТ как сектор экономики развивается скоростными темпами. У нас работают высококлассные айтишники, чьи решения применимы во всех отраслях: в машиностроении, агропроме, энергетике, логистике, строительстве, медицине и многих других.

"Наши специалисты смогли оперативно занять освободившиеся ниши на рынке и заменить зарубежные решения отечественными. Со своей стороны работаем над тем, чтобы сделать Нижний Новгород ИТ-хабом мирового уровня. Для этого выстраивается современная образовательная экосистема, ядром которой станет ИТ-кампус "НЕЙМАРК", строящийся по нацпроекту "Наука и университеты", – сказал глава региона.

В настоящее время нижегородским разработчикам доступны разнообразные меры поддержки - и федеральные, и региональные, за последние 6 лет их объём превысил уже 900 млн рублей.

Замгубернатора Егор Поляков рассказал, что особой популярностью в Нижегородской области пользуется льготная ИТ-ипотека. За прошлый год в регионе оформлено 1,1 тысячи кредитов на жильё – в 7,2 раза больше, чем в 2022 году.

В дополнение к федеральной льготной ипотеке для ИТ-специалистов на уровне региона введены дополнительные меры поддержки. При участии ИТ-специалистов в региональной программе ставка для них снижается до 3% за счёт выплаты ежемесячной компенсации. В областном бюджете на 2024 год на эти цели заложено 124,3 млн рублей.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов напомнил, что ИТ-сектору предоставляются также льготы по УСН и патентная система налогообложения.

Так, льготы по УСН предполагают снижение ставки до 1% вместо 6%, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% вместо 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Информационную поддержку ИТ-специалистам оказывает АНО "Горький Тех", которая выступает "единым окном" по сопровождению и продвижению отечественных ИТ-решений в регионе.

В 2023 году появилась новая мера поддержки в виде 50%-ой компенсации стоимости ПО его правообладателям при продаже софта с аналогичной скидкой. Благодаря таким действиям предполагается планомерный переход российских организаций на отечественное ПО.

Напомним, что принятые меры поддержки всецело отвечают задачам, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным

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Теги:
IT Льготы
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