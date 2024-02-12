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Евгений Люлин: "Первые изменения в бюджет-2024 будут направлены на благоустройство дворов и социальных объектов"

29 февраля 2024 12:09  [32] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заседание Законодательного Собрания Нижегородской области прошло 29 февраля. Депутаты приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".  

Региональный фонд промышленности докапитализируют на 500 млн рублей. Средства пойдут на предоставление займов промышленным предприятиям региона по льготным ставкам на поддержку импортозамещающих и инвестиционных проектов. Планируется оказать поддержку не менее 12 промпредприятиям.

Около 28 млн рублей направляется на приобретение в собственность Нижегородской области земельных участков, расположенных у деревни Охотно Богородского муниципального округа. Здесь планируется сформировать земельные участки для многодетных семей и участников специальной военной операции. По предварительной оценке, возможно сформировать от 400 до 500 земельных участков площадью 1000 кв .м или 800 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, которые будут предоставляться в собственность бесплатно многодетным семьям или участникам специальной военной операции и членам их семей.

Кроме того, на проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки предусмотрено более 660 млн рублей за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

"Крупные средства закладываем на оснащение мебелью учреждений здравоохранения. Полмиллиарда рублей направляем на благоустройство дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" и столько же – на капитальный ремонт домов – объектов культурного наследия. Значительные средства дополнительно выделяются на ремонт дорог в Нижнем Новгороде и других городах региона. На полмиллиарда рублей планируется докапитализировать фонд развития промышленности для того, чтобы поддержать проекты промпредприятий", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Выделяем средства на строительство новой школы в Ардатове. Закладываем финансирование на обеспечение антитеррористической безопасности детских садов. В этом году Балахна готовится отметить 550-летие, поэтому в рамках подготовки к юбилею предусматриваем 100 млн рублей на ремонт местных дорог. Также важное направление расходов – формирование земельных участков для личного подсобного хозяйства в Богородском округе, которые смогут получать бесплатно многодетные семьи и участники СВО и члены их семей. Всего же первые изменения в областной бюджет-2024 касаются распределения более чем 15 млрд рублей на социально значимые цели", - подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин.

"В начале нового финансового года мы распределяем остатки денежных средств, которые сложились на 1 января, и направляем их в расходную часть бюджета. Эти средства не являются доходами 2024 года, но могут быть использованы на финансирование приоритетных задач в текущем году. Таким образом, мы увеличиваем дефицит, который в данном случае является техническим. Направление доходов прошлых лет на расходы текущего периода и увеличение дефицита не приводит к увеличению государственного долга", - сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что расходы областного бюджета в 2024 году будут увеличены на 15 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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