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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке

01 марта 2024 11:26  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь земельного участка - 1915 кв. метров.

Начальная стоимость объекта торгов составляет 4 млн 753 тысячи рублей.

Покупателя земельного участка определят на аукционе 8 апреля.

Напомним, особняк купца Фомина выставили на торги на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.

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Теги:
Земля торги
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