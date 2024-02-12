Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города. Площадь земельного участка - 1915 кв. метров. Начальная стоимость объекта торгов составляет 4 млн 753 тысячи рублей. Покупателя земельного участка определят на аукционе 8 апреля. Напомним, особняк купца Фомина выставили на торги на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.

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