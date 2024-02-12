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Бизнес

Реестр ИТ-стартапов разработан в Нижегородской области

01 марта 2024 12:37  [39] Бизнес

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с АНО “Горький Тех” создали региональный перечень ИТ-стартапов. Он даст возможность молодым нижегородским компаниям быстрее получить государственную аккредитацию, а также претендовать на целый комплекс мер поддержки. Например, пониженные страховые взносы, применение нулевой ставки по налогу на прибыль и оформление льготной ипотеки.

Кроме того, участникам программы предоставляется отсрочка от призыва на военную службу и от частичной мобилизации. Также нижегородские ИТ-компании имеют возможность получить льготные кредиты на сумму от 5 млн до 5 млрд рублей.

По словам министр цифрового развития и связи региона Александра Синелобова, в список ИТ-стартапов региона войдут компании с выручкой до 1 млн рублей.

“То есть это молодые, еще не раскрученные разработки, которые смогут получить значимые ресурсы для работы благодаря вхождению в реестр. Все заявки можно подавать в формате онлайн через Единую платформу предоставления субсидий Нижегородской области. Такие меры способствуют решению задач национального проекта “Цифровая экономика” в области регулирования цифровой среды”, – отметил глава ИТ-ведомства.

Отметим, что реестр ИТ-стартапов Нижегородской области согласован в установленном порядке и с февраля запущен на Единой платформе предоставления субсидий Нижегородской области. Здесь можно не только подать заявку на включение в реестр, но и получить уведомление о принятом решении и выписку из реестра.

Вступление в реестр ИТ-стартапов даст возможность нижегородским технологическим стартапам получить госаккредитацию, не подтверждая долю доходов от ИТ-деятельности более 30%. Это в свою очередь упрощает и ускоряет весь процесс. Также не требуется подтверждать доходы от реализации прав на программы из перечня российских программ для ЭВМ и баз данных.

Для подачи заявления нужно предоставить справку о соответствии требованиям, документ о размере дохода с момента создания, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также документ, который подтверждает полномочия лица, подписавшего заявление.

Среди требований, которые предъявляются к стартапу — деятельность в сфере ИТ и наличие сайта на русском языке, а уровень зарплат сотрудников должен быть выше средних по стране или региону. Кроме того, следует предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны. Компания, которая претендует на получение госаккредитации по варианту “для стартапов”, должна быть частной, зарегистрированной в регионе, созданной менее трех лет назад и иметь доход с момента создания не более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что оборот ИТ-компаний Нижегородской области за прошлый год вырос более чем на 50% - до 60,3 млрд рублей.

Напомним, наш регион входит в топ-10 субъектов РФ, где ИТ-ипотеку берут чаще всего: за время действия программы выдано более 1,4 тысячи льготных кредитов. В дополнение к федеральной льготной ипотеке для ИТ-специалистов на уровне региона введены дополнительные меры поддержки. При участии ИТ-специалистов в региональной программе ставка для них снижается до 3% за счёт выплаты ежемесячной компенсации. В областном бюджете на 2024 год на эти цели заложено 124,3 млн рублей.

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Теги:
IT бизнес Льготы
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