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Общество

Депутаты ЗСНО обсудили перспективы развития дорожной отрасли в регионе

01 марта 2024 12:20  [82] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

29 февраля в Заксобрании Нижегородской области прошёл "Правительственный час", который был посвящён состоянию и перспективам развития дорожной отрасли в регионе.

Как стало известно в ходе заседания, в перспективных планах правительства региона обозначены строительство и реконструкция целого ряда объектов: дублера проспекта Гагарина с мостом через Оку, участка дороги от Богородска до деревни Ольгино с расширением до четырёх полос, завершение строительства обхода Балахны и Заволжья.

Кроме того, в зоне особого внимания - обновление и строительство дорог для развития кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что благодаря модернизации транспортной инфраструктуры удастся не только вывести транзитный транспорт из населённых пунктов, но и повысить комфорт мультимодального туристического маршрута.

Представители профильного министерства сообщили, что за счёт субсидий областного бюджета в 2023 году было отремонтировано 194 кк дорог местного значения. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на дорогах региона планируется отремонтировать шесть мостов.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков отметил, что депутаты очень позитивно оценили работу профильного министерства.

"Мы видим, что ремонт и строительство дорог проходит с опережающими темпами, эффективно осваиваются бюджетные средства. Кроме того, сейчас активно идёт восстановление дорог, которые пострадали во время строительства трассы М-12, на эти цели также выделяются дополнительные федеральные средства", - прокомментировал он

Также в ходе заседания депутаты обсудили развитие системы фото-видеофиксации. В 2024 году на дорогах Нижнего Новгорода и области планируется установить 54 комплекса, которые начнут фиксировать выезд на "встречку". Также в регионе будет запущен пилотный проект по контролю использования водителями телефона во время движения.

Статистика показывает, что за последние два года количество очагов аварийности снизилось на 20%.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание Транспорт
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