Телефонные мошенники обманули молодую пару в Нижнем Новгороде на 3 млн рублей

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Телефонные мошенники обманули молодую пару в Канавинском районе Нижнего Новгорода на 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию обратились 24-летний молодой человек и 23-летняя девушка и рассказали, что им поочерёдно позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками мобильного оператора, Госуслуг, банка и правоохранительных органов.
Звонившие сообщили парню и его девушке, что неизвестные хотят взять на них кредиты, и для отмены сомнительной операции нужно действовать по их инструкции. В результате молодые люди взяли 8 кредитов в разных банках города и перевели 2,9 млн рублей на якобы безопасные счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, ведется следствие.
Напомним, банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.
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