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Происшествия

Телефонные мошенники обманули молодую пару в Нижнем Новгороде на 3 млн рублей

01 марта 2024 13:21  [138] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телефонные мошенники обманули молодую пару в Канавинском районе Нижнего Новгорода на 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратились 24-летний молодой человек и 23-летняя девушка и рассказали, что им поочерёдно позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками мобильного оператора, Госуслуг, банка и правоохранительных органов.

Звонившие сообщили парню и его девушке, что неизвестные хотят взять на них кредиты, и для отмены сомнительной операции нужно действовать по их инструкции. В результате молодые люди взяли 8 кредитов в разных банках города и перевели 2,9 млн рублей на якобы безопасные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, ведется следствие.

Напомним, банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.

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Теги:
Мошенничество Телефонная линия
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