Два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей

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Правительство региона подписало концессионные соглашения по строительству ФОКов на улице Родионова и на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Новый ФОК Сормове будет строить ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта", а физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижегородском районе - ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта".
Объем инвестиций в строительство ФОКа на улице Родионова составит 989,3 млн рублей, а в возведение ФОКа на проспекте Кораблестроителей - 983,7 млн рублей.
"Физкультурно-оздоровительные комплексы будут состоять из двух спортивных блоков. Первый блок включает в себя универсальный спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, гандбол. Во втором блоке будет расположен крытый каток с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием", - сказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.
Замгубернатора Егор Поляков добавил, что спорткомплексы планируется построить до конца 2025 года.
Напомним, недостроенный ФОК снесут в Сормове за 39 млн рублей в 2024 году.
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