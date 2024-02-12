Два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Правительство региона подписало концессионные соглашения по строительству ФОКов на улице Родионова и на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Новый ФОК Сормове будет строить ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта", а физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижегородском районе - ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта".

Объем инвестиций в строительство ФОКа на улице Родионова составит 989,3 млн рублей, а в возведение ФОКа на проспекте Кораблестроителей - 983,7 млн рублей.

"Физкультурно-оздоровительные комплексы будут состоять из двух спортивных блоков. Первый блок включает в себя универсальный спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, гандбол. Во втором блоке будет расположен крытый каток с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием", - сказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Замгубернатора Егор Поляков добавил, что спорткомплексы планируется построить до конца 2025 года.

Напомним, недостроенный ФОК снесут в Сормове за 39 млн рублей в 2024 году.